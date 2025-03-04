Трамп ввел пошлины о Китая
Соединенные Штаты повысили пошлины в ответ на продолжающийся кризис с поставками синтетических опиоидов из Китая в США, пишет 24 Канал со ссылкой на указ на официальном сайте Белого дома.
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Так Трамп внес изменения в предыдущий исполнительный указ №14195 от 1 февраля 2025 года. Им были введены 10% пошлины на китайскую продукцию в рамках борьбы с наркотрафиком.
КНР не приняла достаточных мер для преодоления кризиса незаконного оборота наркотиков, и эта угроза не уменьшилась,
- говорится в указе.
В частности Трамп подчеркнул, что кризис с фентанилом ставит под угрозу "национальную безопасность, внешнюю политику и экономику Соединенных Штатов". Поэтому в указ о пошлинах на товары из Китая вносятся изменения: слова "10 процентов" заменяют на "20 процентов".
Заметьте! Пекин пока не прокомментировал официально решение Вашингтона.
Ответ США от Китая
В то же время Китай объявил, что вводит тарифы на некоторые американские товары. Это произошло через несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайский импорт, о чем сообщает Reuters.
Так Пекин объявил о повышении импортных сборов на 10%-15% на ряд американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Издание отмечает, что это еще больше приблизило две крупнейшие экономики мира к полноценной торговой войне.
Пекин также ввел экспортные и инвестиционные ограничения в отношении двадцати пяти американских компаний из соображений национальной безопасности, хотя воздержался от наказания известных корпораций, как это было после тарифов администрации Трампа от 4 февраля,
- говорится в материале.
В частности, на пресс-конференции Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна "никогда не подвергалась буллингу или принуждению", а также, что "попытки оказать чрезмерное давление на Китай являются просчетом и ошибкой".
Кроме того, Китай обвинил Белый дом в "шантаже" из-за повышения тарифов. В стране заявили, что они имеют одну из самых строгих в мире антинаркотических политик.
Отныне 20% пошлина будет применяться к нескольким основным американским потребительским электронным товарам, импортируемых из Китая, которые ранее не подпадали под санкции, в частности:
- смартфонам;
- ноутбукам;
- игровых консолей;
- смарт-часам;
- колонок;
- Bluetooth-устройств.
Что произойдет с пошлинами на продукты?Также Китай ответил сразу после вступления в силу новых пошлин, объявив о дополнительной 15% пошлине на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок. К тому же Пекин заявил о дополнительном 10% сбор на сою, сорго, свинину, говядину, рыбу и морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты из США. Сбор вступит в силу начиная уже с 10 марта.
Важно! Пекин добавил 15 американских компаний в список экспортного контроля, что запрещает китайским фирмам поставлять им технологии двойного назначения, а также внес 10 американских компаний в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню.