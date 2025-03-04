Трамп ввел пошлины о Китая

Соединенные Штаты повысили пошлины в ответ на продолжающийся кризис с поставками синтетических опиоидов из Китая в США, пишет 24 Канал со ссылкой на указ на официальном сайте Белого дома.

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Так Трамп внес изменения в предыдущий исполнительный указ №14195 от 1 февраля 2025 года. Им были введены 10% пошлины на китайскую продукцию в рамках борьбы с наркотрафиком.

КНР не приняла достаточных мер для преодоления кризиса незаконного оборота наркотиков, и эта угроза не уменьшилась,

- говорится в указе.

В частности Трамп подчеркнул, что кризис с фентанилом ставит под угрозу "национальную безопасность, внешнюю политику и экономику Соединенных Штатов". Поэтому в указ о пошлинах на товары из Китая вносятся изменения: слова "10 процентов" заменяют на "20 процентов".

Заметьте! Пекин пока не прокомментировал официально решение Вашингтона.

Ответ США от Китая

В то же время Китай объявил, что вводит тарифы на некоторые американские товары. Это произошло через несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на китайский импорт, о чем сообщает Reuters.

Так Пекин объявил о повышении импортных сборов на 10%-15% на ряд американских сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Издание отмечает, что это еще больше приблизило две крупнейшие экономики мира к полноценной торговой войне.

Пекин также ввел экспортные и инвестиционные ограничения в отношении двадцати пяти американских компаний из соображений национальной безопасности, хотя воздержался от наказания известных корпораций, как это было после тарифов администрации Трампа от 4 февраля,

- говорится в материале.

В частности, на пресс-конференции Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна "никогда не подвергалась буллингу или принуждению", а также, что "попытки оказать чрезмерное давление на Китай являются просчетом и ошибкой".

Кроме того, Китай обвинил Белый дом в "шантаже" из-за повышения тарифов. В стране заявили, что они имеют одну из самых строгих в мире антинаркотических политик.

Отныне 20% пошлина будет применяться к нескольким основным американским потребительским электронным товарам, импортируемых из Китая, которые ранее не подпадали под санкции, в частности:

смартфонам;

ноутбукам;

игровых консолей;

смарт-часам;

колонок;

Bluetooth-устройств.

Что произойдет с пошлинами на продукты? Также Китай ответил сразу после вступления в силу новых пошлин, объявив о дополнительной 15% пошлине на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок. К тому же Пекин заявил о дополнительном 10% сбор на сою, сорго, свинину, говядину, рыбу и морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты из США. Сбор вступит в силу начиная уже с 10 марта.

Важно! Пекин добавил 15 американских компаний в список экспортного контроля, что запрещает китайским фирмам поставлять им технологии двойного назначения, а также внес 10 американских компаний в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню.