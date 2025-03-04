США вводит дополнительную пошлину на агротовары
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые таможенные тарифы на импорт, которые включают также и агроимпорт, заработают уже со 2 апреля этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Готовьтесь начать производить большое количество сельскохозяйственной продукции для продажи внутри Соединенных Штатов. Со 2 апреля тарифы на импортные продукты поднимутся. Получайте удовольствие,
– заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он не уточнил, на какие импортные товары будут применены пошлины, будут ли какие-то исключения и насколько большими будут пошлины. Также непонятно, являются ли эти тарифы дополнением к другим обещаниям, которые он дал, например, его плана ввести так называемые взаимные тарифы для всех торговых партнеров Америки.
Какие товары могут попасть под рост тарифовСогласно государственным данным о торговле, Соединенные Штаты импортируют широкий спектр сельскохозяйственной продукции из других стран, например авокадо, моллюсков и дистиллированных спиртных напитков. В некоторых случаях это потому, что отечественные фермеры не в состоянии производить определенные продукты так эффективно, как другие страны.