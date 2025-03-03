Китай планирует ввести тарифы против США

Контрмеры, вероятно, будут включать как тарифы, так и ряд нетарифных мер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Times. Кроме того, цены на американские сельскохозяйственные и пищевые продукты, скорее всего, будут пересчитаны.

Читайте также Украина планирует согласовать с Еврокомиссией решение по чувствительным агротоварам

Если США будет настаивать на введении односторонних пошлин и официально объявит о соответствующих мерах, Китай однозначно примет сильные, мощные контрмеры, – говорится в издании.

Обратите внимание! В своей публикации в социальных сетях в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины для Канады и Мексики, начиная с 4 марта, и что "Китай также будет взимать дополнительный 10% тариф в эту дату". Угроза США ввести дополнительные 10-процентные пошлины на китайскую продукцию немедленно вызвала реакцию со стороны нескольких китайских министерств.

Китай отрицает обвинения в поставках наркотиков

Представитель Министерства торговли Китая (MOFCOM) сказал в пятницу, что Китай является одной из самых жестких стран в мире по борьбе с наркотиками как с точки зрения политики, так и с точки зрения ее внедрения, и Китай осуществляет международное сотрудничество с другими странами, включая США, по борьбе с наркотиками.

Китай надеется, что США не повторят своих ошибок и немедленно вернутся на правильный путь решения разногласий путем равноправного диалога. Если США будут настаивать на продолжении собственного курса, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов,

– сказал представитель MOFCOM.

Также комментируя угрозу США ввести дополнительные пошлины в пятницу, представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай решительно осуждает и решительно выступает против этого шага, и сделает все необходимое для решительной защиты своих законных интересов.

Если США будут продолжать использовать проблему фентанила для давления, шантажа, принуждения и угроз Китая, это будет только контрпродуктивным и нанесет удар по диалогу и сотрудничеству между Китаем и США в сфере контроля над наркотиками,

– сказал Линь на регулярном пресс-брифинге.