Когда Украина договорится о режиме торговли

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что юридические рамки позволяют сделать это максимально быстро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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У нас еще есть в запасе несколько недель, чтобы спокойно разговаривать. Далее, думаю, будем иметь общее понимание, когда точно решение будет принято и в каких параметрах,

– сказал он.

Качка напомнил, что в 2022 году Украина отправляла в ЕС немало товаров в режиме свободной торговли, то есть до применения АТЗ к украинской агропродукции. Для многих из этих товаров никакой угрозы относительно возможных ограничений нет. В качестве примера торгпред привел экспорт украинских сыров в ЕС, который зависит от соблюдения ветеринарных требований.

Украина обсуждает правила торговли после 5 июня

По словам Тараса Качки, украинское правительство сейчас обсуждает с Европейской Комиссией, каким будет после 5 июня торговый режим для 40 товаров, по которым введены тарифные квоты.

Надо понимать также, что по крайней мере 25 из этих товаров мы не экспортировали больше, чем тарифные квоты были до 2022 года. Есть много товаров, о которых мы не говорим, что они чувствительны, но которые экспортировались в большем объеме, чем были тарифные квоты. Надеемся, что Европейский Союз их не будет трактовать как чувствительные товары, которые мы сможем спокойно либерализовать,

– отметил он.

По словам замминистра, в перечень чувствительных товаров, определенных в рамках АТЗ, ЕК относит:

мед,

отруби,

крупы,

сахар,

яйца,

мясо птицы,

кукурузу.

По каждому из них украинское правительство наработало решение и сформировало позицию, которую сейчас обсуждается с ЕС.

Очевидно, что наиболее ожесточенная дискуссия будет по сахару, где мы прыгнули в производстве, но это не означает, что мы уничтожили рынок Европейского Союза. Мы на самом деле помогли Европейскому Союзу пройти какие-то дефицитные периоды, поэтому параметры торговли изменятся,

– говорит Утка.

Обратите внимание! Он добавил, что острым вопросом также остается импорт в ЕС украинского мяса птицы, которое, по мнению Еврокомиссии, должны поставлять не агрохолдинги, а преимущественно малые и средние производители.