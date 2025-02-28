Коли Україна домовиться про режим торгівлі
Заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів, що юридичні рамки дають змогу зробити це максимально швидко, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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У нас ще є в запасі кілька тижнів, щоб спокійно розмовляти. Далі, думаю, будемо мати спільне розуміння, коли точно рішення буде прийнято і в яких параметрах,
– сказав він.
Качка нагадав, що 2022 року Україна відправляла до ЄС чимало товарів у режимі вільної торгівлі, тобто до застосування АТЗ до української агропродукції. Для багатьох з цих товарів жодної загрози щодо можливих обмежень немає. Як приклад торгпред навів експорт українських сирів до ЄС, який залежить від дотримання ветеринарних вимог.
Україна обговорює правила торгівлі після 5 червня
За словами Тараса Качки, український уряд наразі обговорює з Європейскою Комісією, яким буде після 5 червня торгівельний режим для 40 товарів, щодо яких запроваджено тарифні квоти.
Треба розуміти також, що принаймні 25 з цих товарів ми не експортували більше, ніж тарифні квоти були до 2022 року. Є багато товарів, про які ми не говоримо, що вони чутливі, але які експортувалися в більшому обсязі, ніж були тарифні квоти. Сподіваємося, що Європейський Союз їх не буде трактувати як чутливі товари, які ми зможемо спокійно лібералізувати,
– зазначив він.
За словами замміністра, до переліку чутливих товарів, визначених в рамках АТЗ, ЄК відносить:
- мед,
- висівки,
- крупи,
- цукор,
- яйця,
- м'ясо птиці,
- кукурудзу.
По кожному з них український уряд напрацював рішення і сформував позицію, яку наразі обговорюється з ЄС.
Очевидно, що найбільш запекла дискусія буде по цукру, де ми стрибнули у виробництві, але це не означає, що ми знищили ринок Європейського Союзу. Ми насправді допомогли Європейському Союзі пройти якісь дефіцитні періоди, тому параметри торгівлі зміняться,
– говорить Качка.
Зверніть увагу! Він додав, що гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м'яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають постачати не агрохолдинги, а переважно малі та середні виробники.