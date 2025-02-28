Коли Україна домовиться про режим торгівлі

Заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів, що юридичні рамки дають змогу зробити це максимально швидко, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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У нас ще є в запасі кілька тижнів, щоб спокійно розмовляти. Далі, думаю, будемо мати спільне розуміння, коли точно рішення буде прийнято і в яких параметрах,

– сказав він.

Качка нагадав, що 2022 року Україна відправляла до ЄС чимало товарів у режимі вільної торгівлі, тобто до застосування АТЗ до української агропродукції. Для багатьох з цих товарів жодної загрози щодо можливих обмежень немає. Як приклад торгпред навів експорт українських сирів до ЄС, який залежить від дотримання ветеринарних вимог.

Україна обговорює правила торгівлі після 5 червня

За словами Тараса Качки, український уряд наразі обговорює з Європейскою Комісією, яким буде після 5 червня торгівельний режим для 40 товарів, щодо яких запроваджено тарифні квоти.

Треба розуміти також, що принаймні 25 з цих товарів ми не експортували більше, ніж тарифні квоти були до 2022 року. Є багато товарів, про які ми не говоримо, що вони чутливі, але які експортувалися в більшому обсязі, ніж були тарифні квоти. Сподіваємося, що Європейський Союз їх не буде трактувати як чутливі товари, які ми зможемо спокійно лібералізувати,

– зазначив він.

За словами замміністра, до переліку чутливих товарів, визначених в рамках АТЗ, ЄК відносить:

мед,

висівки,

крупи,

цукор,

яйця,

м'ясо птиці,

кукурудзу.

По кожному з них український уряд напрацював рішення і сформував позицію, яку наразі обговорюється з ЄС.

Очевидно, що найбільш запекла дискусія буде по цукру, де ми стрибнули у виробництві, але це не означає, що ми знищили ринок Європейського Союзу. Ми насправді допомогли Європейському Союзі пройти якісь дефіцитні періоди, тому параметри торгівлі зміняться,

– говорить Качка.

Зверніть увагу! Він додав, що гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м'яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають постачати не агрохолдинги, а переважно малі та середні виробники.