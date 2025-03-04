США запроваджує додаткове мито на агротовари

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові митні тарифи щодо імпорту, які включають також і агроімпорт, запрацюють вже з 2 квітня цього року, повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Готуйтеся почати виробляти велику кількість сільськогосподарської продукції для продажу всередині Сполучених Штатів. З 2 квітня тарифи на імпортні продукти піднімуться. Отримуйте задоволення,

– заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він не уточнив, на які імпортні товари будуть застосовані мита, чи будуть якісь винятки та наскільки великими будуть мита. Також незрозуміло, чи є ці тарифи доповненням до інших обіцянок, які він дав, наприклад, його плану запровадити так звані взаємні тарифи для всіх торгівельних партнерів Америки.

Які товари можуть потрапити під зростання тарифів Згідно з державними даними про торгівлю, Сполучені Штати імпортують широкий спектр сільськогосподарської продукції з інших країн, наприклад авокадо, молюсків і дистильованих спиртних напоїв. У деяких випадках це тому, що вітчизняні фермери не в змозі виробляти певні продукти так ефективно, як інші країни.



