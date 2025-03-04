Мита від Мексики для США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що наприкінці тижня оголосить американські товари, до яких застосовуватимуть нові тарифи мит, пише 24 Канал з посиланням на AP.

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Зокрема Шейнбаум відкинула "фактологічний бюлетень", опублікований Білим домом США. У ньому йшлося про те, що мексиканські наркоторговці продовжують свою роботу через "нестерпні відносини з урядом Мексики".

Клаудія Шейнбаум назвала це "образою і наклепом". Крім того, вона перерахувала досягнення своєї адміністрації у боротьбі проти наркокартелів Мексики.

Неможливо уявити, що вони не думають про шкоду, яку це рішення завдасть громадянам та бізнесу США через зростання цін на товари, вироблені в нашій країні. А також про шкоду, яка виникне через скорочення робочих місць в обох країнах. Ніхто не виграє від цього рішення,

– сказала Шейнбаум.

Важливо! Президентка також додала, що тарифи, якими Мексика відповість, "ні в якому разі не мають на меті розпочати економічну чи комерційну конфронтацію".

Що планує робити Канада щодо американських мит

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо був більш категоричним та заявив, що відповість негайними 25% митами на американський імпорт на суму 30 мільярдів канадських доларів. Мита охоплюватимуть американські пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік.

Зверніть увагу! Якщо указ Дональда Трампа залишиться у силі через 21 день, то Канада розширить підвищені мита на імпорт ще на суму 125 мільярдів канадських доларів.