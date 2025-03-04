Сьогодні, 4 березня, прем'єр-міністр Канади виступив на пресконференції щодо тарифів на американські товари. Про це повідомляє "Європейська правда", передає 24 Канал.

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Що відомо про плани Трампа

Насамперед Трюдо спростував твердження президента США про те, що в Канаді не функціонує жоден американський банк. За словами прем'єра, на території країни діють 16 банків США з активами близько 113 мільярдів доларів.

Він вважає виправдання накладених Вашингтоном тарифів кризою фентанілу – "повністю фальшивими, повністю необґрунтованими, повністю неправдивими".

Ми повинні повернутися до того, що він (Трамп – 24 Канал) неодноразово говорив, що він хоче побачити повний крах канадської економіки, тому що так буде легше анексувати нас,

– наголосив Трюдо.

І додав – його країна "ніколи не стане 51-м штатом" США, але політика Трампа все ж може завдати шкоди економіці. Тож Канада у відповідь вводить 25% мита на американські товари й планує поскаржитися до Світової організації торгівлі.

Але він (Трамп – 24 Канал) швидко дізнається, як і американські сім'ї дізнаються, що це зашкодить людям по обидва боки кордону. Американці втратять роботу, вони платитимуть більше за продукти, за газ, за автомобілі, за будинки, бо ми завжди домагалися найкращих результатів, коли працювали разом,

– підсумував прем'єр.

До слова, він також пообіцяв продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії. Трюдо критикує США за їхню політику зближення з Росією та "умиротворення Владіміра Путіна".