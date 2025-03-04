Три країни ввели мита проти США

Ці тарифні заходи, які можуть порушити двосторонню торгівлю США на суму майже 2,2 трильйона доларів на рік, набули чинності через кілька годин після того, як Трамп заявив, що всі три країни не зробили достатньо для припинення потоку смертоносного опіоїда фентанілу в Америці, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Китай негайно відреагував дії США та оголосив про додаткові мита у розмірі 10%-15% на певні американські товари (це набуде чинності з 10 березня). Також Пекін заявив про нові експортні обмеження щодо визначених американських компаній.

Водночас Канада та Мексика, які користувалися майже безмитною торгівлею з США протягом трьох десятиліть, теж були готові до негайної відповіді на дії свого давнього союзника.

Що робитиме Канада? Зокрема прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава негайно введе 25% мита на американський імпорт вартістю 30 мільярдів канадських доларів (або 20,7 мільярда доларів США). Також країна впровадить додаткові мита на 125 мільярдів канадських доларів (86,2 мільярда доларів США). Це можливо, якщо тарифи Трампа залишаться в силі протягом 21 дня.

Канада введе мита на американське пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік із Флориди.

Тарифи порушать надзвичайно успішні торгівельні відносини,

– сказав Трюдо та нагадав, що вони суперечать угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку Трамп підписав під час свого першого президентського терміну.

А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум мала оголосити про свою відповідь під час ранкової пресконференції у Мехіко у вівторок. Про це повідомило Міністерство економіки країни.

Ситуація з Китаєм

Додаткове 10% мито на китайські товари додається до 10% тарифу, введеного Трампом 4 лютого як покарання Пекіну за кризу з передозуваннями фентанілу у США. Кумулятивне 20% мито також накладається поверх попередніх тарифів, які Трамп встановив під час свого першого терміну на імпорт із Китаю на суму 370 мільярдів доларів США,

– пояснює видання.

Мито у розмірі 20% також поширюється на кілька основних американських товарів споживчої електроніки, що імпортуються з Китаю, які раніше не обкладалися митами. Крім того, нові китайські тарифи, оголошені у вівторок, спрямовані на широкий спектр американських сільськогосподарських товарів, включаючи м'ясо, зернові, бавовну, фрукти, овочі та молочні продукти.

Зверніть увагу! Пекін також запровадив експортні та інвестиційні обмеження щодо 25 американських компаній з міркувань національної безпеки.

До чого призводять мита Трампа

Reuters пише, що мита на мексиканські та канадські товари можуть мати набагато серйозніші наслідки для високоінтегрованої північноамериканської економіки, яка залежить від транскордонних поставок у галузях:

автомобілебудування;

машинобудування;

нафтопереробка;

сільське господарство.

Виконавча директорка Торгівельної палати Канади Кендіс Лаінг заявила, що "сьогоднішнє безвідповідальне рішення адміністрації США веде Канаду та США до рецесії, втрати робочих місць і економічної катастрофи". Вона зазначила, що мита США не призведуть до "золотого століття", якого прагне Трамп, а лише підвищать витрати для споживачів і виробників та порушать ланцюги постачання.

Важливо! Підтвердження Трампом введення тарифів спричинило падіння фінансових ринків, обвал світових акцій і зростання попиту на захисні активи. Канадський долар та мексиканське песо подешевшали щодо американського долара.