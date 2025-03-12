Якими будуть тарифи на сталь та алюміній для Канади

Тариф 25% таки впроваджено, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Рішення про зменшення мит було ухвалено на фоні поступок з боку Онтаріо. Річ у тім, що канадська провінція погодилась не вводити тарифи на електроенергію для США.

Куш Десаї Речник Білого дому Після того, як президент Трамп пригрозив використати свої виконавчі повноваження, щоб відповісти колосальним 50% тарифом проти Канади, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд поговорив із секретарем Лютніком, щоб повідомити, що він відступає від запровадження 25% збору на експорт електроенергії до США.

25% мита на сталь та алюміній набрали чинності опівночі 12 березня (за місцевим часом).

Зверніть увагу! Вказаний тариф набув чинності не тільки для Канади, а і інших торгівельних партнерів США.