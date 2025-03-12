Трамп вирішив не підвищувати мита

Рішення скасувати плани щодо мит ухвалили всього через шість годин після їх оголошення, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Запровадження мит стало відповіддю на 25% податок, встановлений провінцією Онтаріо на експорт електроенергії до США.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що тимчасово скасовує цей податок, досягнувши відповідної домовленості з міністром торгівлі США Говардом Лутніком. Форд також підкреслив, що Говард Лутнік зміг ефективно владнати питання щодо тарифів на електроенергію.

До слова! Повідомляється, що між ними відбулася конструктивна розмова, під час якої сторони домовилися зустрітися у Вашингтоні в четвер, аби обговорити оновлену версію тристоронньої торгівельної угоди.

Нові торгівельні погрози Трампа

Події останніх днів стали черговим витком у загостренні торгівельної війни між США та Канадою, яка стає все більш непередбачуваною.

У вівторок зранку Дональд Трамп знову підлив олії у вогонь, опублікувавши допис у Truth Social. У ньому він оголосив про нові мита та повторив свою скандальну ідею – перетворити Канаду на 51-й штат США.

За словами Трампа, запровадження додаткових мит стало відповіддю на рішення влади провінції Онтаріо встановити 25% податок на експорт електроенергії до США.

Зауважте! Водночас це рішення прем’єра Дага Форда було у відповідь на попередні жорсткі мита у 25%, які Трамп застосував до імпорту з Канади.