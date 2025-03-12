На що поширюватимуться дзеркальні мита ЄС

Яку повідомила Європейська комісія, ЄС відповість на 25% мита, які адміністрація Дональда Трампа запровадила на імпорт сталі та алюмінію. Нові європейські обмеження почнуть діяти з 12 березня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Комісія шкодує про рішення США ввести такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими й такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін,

– зазначили в Єврокомісії.

Перелік американських товарів, на які ЄС запровадить мита, включає:

алкогольні напої, зокрема віскі;

мотоцикли, човни;

промислову та аграрну продукцію: сталь, алюміній, текстиль, пластмаси, побутову техніку, м'ясо (яловичину і птицю), яйця, молочні вироби, цукор і овочі.

ЄС розпочинає двотижневі консультації для визначення додаткових категорій товарів, на які можуть поширюватися мита. Водночас у Союзі підкреслюють готовність до діалогу, адже вважають такі торгівельні мита шкідливими для економік як Європи, так і США.