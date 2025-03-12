На что будут распространяться зеркальные пошлины ЕС

Которую сообщила Европейская комиссия, ЕС ответит на 25% пошлины, которые администрация Дональда Трампа ввела на импорт стали и алюминия. Новые европейские ограничения начнут действовать с 12 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными и такими, что подрывают трансатлантическую торговлю и наносят ущерб бизнесу и потребителям, часто приводя к повышению цен,

– отметили в Еврокомиссии.

Перечень американских товаров, на которые ЕС введет пошлины, включает:

алкогольные напитки, в частности виски;

мотоциклы, лодки;

промышленную и аграрную продукцию: сталь, алюминий, текстиль, пластмассы, бытовую технику, мясо (говядину и птицу), яйца, молочные изделия, сахар и овощи.

ЕС начинает двухнедельные консультации для определения дополнительных категорий товаров, на которые могут распространяться пошлины. В то же время в Союзе подчеркивают готовность к диалогу, ведь считают такие торговые пошлины вредными для экономик как Европы, так и США.