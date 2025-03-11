Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что действия Трампа могут привести к тяжелым последствиям не только для американской экономики, но и мировой. Также западные СМИ отмечают, что американскому фондовому рынку грозит наибольшая нестабильность со времен мирового кризиса 2009 года.

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Экономику США ждет очень большая беда

Липсиц объяснил, что за Трампа голосовали реднеки – не очень богатые американцы со специфическими взглядами. Вряд ли они участвуют в фондовом рынке США, поэтому все эти процессы их не очень беспокоят.

В США большие средства потеряли биржевые спекулянты, крупные компании, американские богачи стали беднее. Реднекам, по его мнению, это не интересно, они мирные люди, живут на земле, работают в городском хозяйстве, верят в светлое будущее США под руководство Трампа и падение фондового рынка для них не важно.

Они не понимают, что это может закончиться тем, что начнут банкротиться банки, которые активно спекулируют на фондовом рынке, и пенсионные фонды, которые платят американцам пенсии. Экономику США ждет очень большая беда,

– отметил доктор экономических наук.

Обратите внимание! Дональд Трамп преуменьшает влияние своей торговой политики на фондовый рынок США. По его мнению, нельзя слишком обращать внимание на фондовый рынок, потому что необходимо строить сильную страну в долгосрочной перспективе.

Сегодня, по словам Игоря Липсица, Трамп расшатывает экономику Соединенных Штатов, и это вызывает большую панику. Более того, есть опасность, что он расшатывает не только экономику США, но и мировую. И он может вызвать в мире новую великую депрессию, которая была в 1920-х в начале 1930-х годов.

Президент США, по мнению доктора экономических наук, действует настолько неуклюже, грубо и бессмысленно, что он, не желая того, может создать большие беды.

Отметим, что экономист Олег Пендзин считает, что введение США пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики приведет к пропорциональному повышению цен на импортную продукцию внутри страны. А это ускорит инфляцию, ослабит курс доллара и негативно повлияет на американских производителей, которые зависят от импорта сырья и комплектующих. Эти процессы потребуют времени для адаптации экономики, а в краткосрочной перспективе создадут экономические трудности для потребителей и бизнеса США.