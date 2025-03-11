Что происходит с экономиками трех стран

Так возникла глубокая неопределенность для предпринимателей и правительств этих трех стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В материале говорится о том, что экономисты провели опрос, который показал, что риски рецессии растут. В частности риски инфляции в США увеличились, заставив Федеральную резервную систему воздерживаться от изменений в монетарной политике минимум на несколько месяцев.

Почему невозможно сейчас оценить угрозу? Общеизвестно, что администрация Общеизвестно, что администрация Дональда Трампа пригрозила ввести пошлины в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Однако в четверг временно отменила применение ограничений. Поэтому пока невозможно оценить рост ВВП, инфляции и процентных ставок на долгое время. К тому же сейчас трудно спрогнозировать оценку будущего решения Банка Канады по ставке, которое запланировано на 12 марта.

Колебания тарифной политики подорвали доверие инвесторов на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 потерял все прибыли, которые были накоплены с момента переизбрания Трампа в ноябре 2024 года.

MarketWatch пишет, что Фондовый рынок США только в течение 10 марта потерял 1,7 триллиона долларов. А первые 50 дней президентства Трампа на Фондовом рынке назвали худшими днями для экономики США с 2009 года.

Заметьте! Более того, крипторынок упал на 1,3 триллиона долларов за три месяца – BTC упал до 78.000 долларов, а ETH до 1900 долларов. В то же время акции Tesla упали на 55% за 2,5 месяца, Nvidia потеряла 30% с инаугурации. А ежедневные потери продолжаются 84 дня подряд – 15,5 миллиардов долларов.

Какой прогноз дают экономисты

Экономисты ведущих банков и исследовательских институтов называют ситуацию "хаос" и выражают разочарование подходом Трампа к торговой политике.

Учитывая, что все так неопределенно и что каждый час появляются новые заявления, неясно, как будет выглядеть окружающая среда. Трудно отрицать, что риск рецессии усилился,

– сказал Джонатан Миллар, старший экономист США в Barclays в Нью-Йорке.

70 из 74 опрошенных на этой неделе экономистов в Канаде, США и Мексике заявили, что риск рецессии в их экономике увеличился. А это уже свидетельствует о значительном ухудшении перспектив на всем континенте.

Даже если эта пошлина будет отменена, уже есть реальное ощутимое влияние... Просто не похоже, что большая часть этой волатильности исчезнет в ближайшее время, и это, очевидно, плохо для настроений, – сказала Клэр Фен, старший экономист RBC в Торонто.

В частности почти 70% экономистов повысили свой прогноз по инфляции на 2025 год в США, что сравнивать с предыдущим месяцем. Кроме того, почти 85% респондентов заявили, что риск дальнейшего роста цен в Соединенных Штатах существенно увеличился.

56 из 102 экономистов ожидают, что ставка ФРС останется в пределах 4,25%-4,50% до середины 2025 года. А 46 аналитиков прогнозируют одно снижение ставки в ближайшем квартале. В то же время еще в феврале две трети опрошенных ожидали снижения.

Обратите внимание! Перспективы мексиканской остаются неопределенными. Но есть и инфляционные риски, что усложняют ситуацию для центрального банка Мексики.