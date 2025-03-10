Что Трамп говорит о своей таможенной политике

Трамп призвал граждан США смотреть на его торговую политику в долгосрочной перспективе, передает 24 Канал со ссылкой на издание Independent.

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На вопрос Марии Бартиромо в интервью на канале Fox News, Дональд Трамп прокомментировал, что думает о прогнозе Федерального резервного банка Атланты относительно вероятной рецессии.

Дональд Трамп Президент США Я не люблю делать такие прогнозы. Мы сейчас проходим период перехода, потому что то, что мы делаем – масштабное. Это займет немного времени, но, по моему мнению, все будет хорошо для нас.

Трамп также сравнил свои действия с подходом Китая, который, по его словам, планирует свою экономику на 100 лет вперед. Он добавил, что пошлины могут вырасти со временем.

Реакция на таможенную политику Трампа

На прошлой неделе США оказались в центре хаотичных решений по тарифам: сначала было объявлено о 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, затем – их частично смягчили, предоставив 30-дневную отсрочку для товаров, которые соответствуют условиям соглашения USMCA.

Параллельно с этим администрация Трампа удвоила пошлины на китайские товары до 20%, хотя лишь месяцем ранее ввела 10% тарифы.

Такая нестабильность в торговой политике вызывает беспокойство как среди бизнеса, так и на политическом уровне.

К слову! Между тем фондовый рынок США потерял все прибыли, накопленные с ноябрьских выборов. Бизнес сталкивается с неопределенностью и хаосом, поскольку торговая политика Трампа меняется почти ежедневно.