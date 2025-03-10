Що Трамп каже про свою митну політику

Трамп закликав громадян США дивитися на його торгівельну політику в довгостроковій перспективі, передає 24 Канал з посиланням на видання Independent.

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На запитання Марії Бартіромо в інтерв’ю на каналі Fox News, Дональд Трамп прокоментував, що думає про прогноз Федерального резервного банку Атланти щодо ймовірної рецесії.

Дональд Трамп Президент США Я не люблю робити такі прогнози. Ми зараз проходимо період переходу, бо те, що ми робимо – масштабне. Це займе трохи часу, але, на мою думку, усе буде добре для нас.

Трамп також порівняв свої дії з підходом Китаю, який, за його словами, планує свою економіку на 100 років уперед. Він додав, що мита можуть зрости з часом.

Реакція на митну політику Трампа

Минулого тижня США опинилися в центрі хаотичних рішень щодо тарифів: спершу було оголошено про 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, потім – їх частково пом’якшили, надавши 30-денне відтермінування для товарів, які відповідають умовам угоди USMCA.

Паралельно з цим адміністрація Трампа подвоїла мита на китайські товари до 20%, хоча лише місяцем раніше ввела 10% тарифи.

Така нестабільність у торгівельній політиці викликає занепокоєння як серед бізнесу, так і на політичному рівні.

До слова! Тим часом фондовий ринок США втратив усі прибутки, накопичені з листопадових виборів. Бізнес стикається з невизначеністю та хаосом, оскільки торгівельна політика Трампа змінюється майже щодня.