Трамп применшує наслідки мит

В інтерв’ю на каналі Fox News він захистив свою торгівельну стратегію та зазначив, що деякі мита можуть зрости вже в наступному місяці, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Дональд Трамп неодноразово називав динаміку фондового ринку важливим показником своєї ефективності на посаді. Однак цього разу він заявив, що не можна надто звертати увагу на фондовий ринок, адже треба будувати сильну країну у довгостроковій перспективі.

Він також порівняв підходи США і Китаю, наголосивши на стратегічному баченні Пекіна.

Дональд Трамп Президент США Китай мислить на 100 років уперед, а ми – кварталами. Так не можна. Треба робити те, що правильно. Ми закладаємо потужний фундамент для майбутнього.

Трамп відклав мита для Мексики й Канади

На запитання журналіста про те, чи очікує він економічну рецесію у 2025 році, Трамп відповів ухильно:

Я не люблю робити такі прогнози. Ми зараз проходимо період переходу, тому що те, що ми робимо – це дуже масштабно. Ми повертаємо багатство до Америки, і це важливо. А будь-які великі зміни потребують часу. Але, на мою думку, це має бути добре для країни,

– зазначає Трамп.

У четвер президент Дональд Трамп підписав укази, якими відкладається запровадження мит на всі товари з Мексики та Канади, що підпадають під дію угоди USMCA (новий договір про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою). Втім, з 2 квітня мита таки можуть бути запроваджені.