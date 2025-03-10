Що відомо про збільшення тарифів для Канади та Мексики

Трамп підписав виконавчі акти, які відклали введення тарифів на всі товари з Мексики та Канади, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Тарифи для Канади та Мексики тепер мали б набрати чинності 2 квітня. Однак, як зауважив Трамп, ці мита можуть зрости після вказанної дати.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки З часом тарифи можуть зрости.

Трамп також применшив значення стрибків на фондовому ринку, які виникли нещодавно саме завдяки введенню тарифів. Новий президент США каже, що його стратегія полягає в створення сильної економіки у перспективі. Тому Трамп вважає недоцільним звертати уваги на миттєві коливання.

Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього,

– каже Трамп.

Зверніть увагу! На питання журналістів про те, чи може виникнути цьогоріч рецесія Трамп сказав: "ненавиджу прогнозувати такі речі, є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне". Він також заявив, що його стратегія дозволить повернути багатство в США.