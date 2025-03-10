Что известно об увеличении тарифов для Канады и Мексики

Трамп подписал исполнительные акты, которые отложили введение тарифов на все товары из Мексики и Канады, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Тарифы для Канады и Мексики теперь должны были бы вступить в силу 2 апреля. Однако как заметил Трамп, эти пошлины могут вырасти после указанной даты.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Со временем тарифы могут вырасти.

Трамп также преуменьшил значение скачков на фондовом рынке, которые возникли недавно именно благодаря введению тарифов. Новый президент США говорит, что его стратегия заключается в создании сильной экономики в перспективе. Поэтому Трамп считает нецелесообразным обращать внимания на сиюминутные колебания.

Если посмотреть на Китай, у них перспектива на 100 лет. Мы имеем перспективу на квартал. Мы ориентируемся на кварталы... И нельзя ориентироваться только на это. Ты должен делать то, что правильно. Мы строим огромный фундамент для будущего,

– говорит Трамп.

Обратите внимание! На вопрос журналистов о том, может ли возникнуть в этом году рецессия Трамп сказал: "ненавижу прогнозировать такие вещи, есть переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабное". Он также заявил, что его стратегия позволит вернуть богатство в США.