Чому можуть знизитись мита для Канади та Мексики
Міністр торгівлі США Говард Лутнік каже, що Трамп може відреагувати на прохання Канади та Мексики про зниження тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.
Читайте також Американці можуть залишитися без світла: Канада відреагувала на нові мита
І мексиканці, і канадці сьогодні цілий день говорили зі мною по телефону, намагаючись показати, що вони стануть кращими.
Лутнік не сказав які саме зміни можуть бути впроваджені. Єдине, що він уточнив – повного скасування мит очікувати не варто.
Слова Лутніка це перший публічний сигнал від адміністрації Трампа, відносно негативних наслідків введених мит.
Нагадаємо! З 4 березня, за рішенням Трампа, було впроваджено 25% тарифи на товари з Канади та Мексики.