Американці можуть залишитися без світла

Даг Форд заборонив американським компаніям долучатися до місцевих закупівель. Окрім цього, прозвучала погроза про застосування 25% надбавки до електроенергії, яку Онтаріо постачає до США, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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На думку прем'єр-міністра Онтаріо, такі дії можуть "вдарити" по штатам, які підтримують дії президента Дональда Трампа.

Ми без вагань відключимо і їхню електроенергію. Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль,

– підкреслив Даг Форд.

Розрив договору із компанією Маска також привніс у ситуацію деякі серйозні наслідки: раніше SpaceX мала намір запропонувати свої послуги супутникового Інтернету приблизно 15 000 будинків та підприємств. Однак цього вже не станеться.

Додатково вирішено також прибрати і американські продукти з полиць магазинів Онтаріо. Зокрема, мова йде про алкогольну продукцію.

Нагадуємо! 4 березня набули чинності мита на імпорт з Мексики та Канади у розмірі 25%. А на китайські товари подвоєні тарифи до 20%.