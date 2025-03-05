Американцы могут остаться без света

Даг Форд запретил американским компаниям участвовать в местных закупках. Кроме этого, прозвучала угроза о применении 25% надбавки к электроэнергии, которую Онтарио поставляет в США, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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По мнению премьер-министра Онтарио, такие действия могут "ударить" по штатам, которые поддерживают действия президента Дональда Трампа.

Мы без колебаний отключим и их электроэнергию. Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль,

– подчеркнул Даг Форд.

Разрыв договора с компанией Маска также привнес в ситуацию некоторые серьезные последствия: ранее SpaceX намеревалась предложить свои услуги спутникового Интернета примерно 15 000 домов и предприятий. Однако этого уже не произойдет.

Дополнительно решено также убрать и американские продукты с полок магазинов Онтарио. В частности, речь идет об алкогольной продукции.

Напоминаем! 4 марта вступили в силу пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25%. А на китайские товары удвоены тарифы до 20%.