Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що дії Трампа можуть призвести до важких наслідків не тільки для американської економіки, але й світової. Також західні ЗМІ зазначають, що американському фондовому ринку загрожує найбільша нестабільність з часів світової кризи 2009 року.

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Економіку США чекає дуже велика біда

Ліпсіц пояснив, що за Трампа голосували реднеки – не дуже багаті американці зі специфічними поглядами. Навряд чи вони беруть участь у фондовому ринку США, тому всі ці процеси їх не дуже турбують.

В США великі кошти втратили біржові спекулянти, великі компанії, американські багатії стали біднішими. Реднекам, на його думку, це не цікаво, вони мирні люди, живуть на землі, працюють в міському господарстві, вірять у світле майбутнє США під керівництво Трампа і падіння фондового ринку для них не важливе.

Вони не розуміють, що це може закінчитися тим, що почнуть збанкрутувати банки, які активно спекулюють на фондовому ринку, і пенсійні фонди, які сплачують американцям пенсії. На економіку США чекає дуже велика біда,

– наголосив доктор економічних наук.

Зверніть увагу! Дональд Трамп применшує вплив своєї торгівельної політики на фондовий ринок США. На його думку, не можна занадто звертати увагу на фондовий ринок, тому що необхідно будувати сильну країну у довгостроковій перспективі.

Сьогодні, за словами Ігоря Ліпсіца, Трамп розхитує економіку Сполучених Штатів, і це викликає велику паніку. Ба більше, є небезпека, що він розхитає не тільки економіку США, а й світову. І він може викликати у світі нову велику депресію, яка була у 1920-х на початку 1930-х років.

Президент США, на думку доктора економічних наук, діє настільки незграбно, грубо та безглуздо, що він, не бажаючи цього, може створити великі біди.

Зазначимо, що економіст Олег Пендзин вважає, що запровадження США мит на товари з Китаю, Канади та Мексики призведе до пропорційного підвищення цін на імпортну продукцію всередині країни. А це прискорить інфляцію, послабить курс долара і негативно вплине на американських виробників, які залежать від імпорту сировини та комплектування. Ці процеси потребують часу для адаптації економіки, а в короткостроковій перспективі створять економічні труднощі для споживачів і бізнесу США.