Як мита вплинуть на США

Американці вже зараз змушені платити на 25% більше за товари, які не мають альтернативи на внутрішньому ринку США, розповів економіст Олег Пендзин в коментарі 24 Каналу.

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Нові мита для Китаю, Канади та Мексики призведуть до пропорційного підвищення цін на імпортну продукцію всередині країни.

Це, своєю чергою, може:

Прискорити інфляцію;

Послабити курс долара;

Негативно вплинути на американських виробників, які залежать від імпорту сировини та комплектуючих.

Ці процеси займуть певний період. Проте вже зараз кожен американець мусить платити на 25% дорожче за товари, які будуть мати безальтернативні умови перебування на ринку США,

– пояснює Пендзин.

Хоча нова митна політика спрямована на підтримку національного виробництва, у короткостроковій перспективі вона може призвести до значних економічних труднощів для споживачів і бізнесу.

Скорочення робочих місць та інфляція

Впровадження митних обмежень може призвести не лише до зростання цін, а й до зниження обсягів виробництва експортних товарів. Як наслідок, американські компанії будуть змушені скорочувати робочі місця, що ще більше послабить споживчі настрої в країні.

Згідно зі звітом Trading Economics, у січні 2025 року інфляція в США зросла до 3% у річному вимірі, тоді як у грудні вона становила 2,9%. Ринок очікував, що цей показник залишиться на рівні 2,9%, але реальні дані свідчать про уповільнення боротьби з інфляцією.

Зауважте! Це найвищий рівень інфляції у США з червня 2024 року, що може ускладнити подальші економічні рішення та монетарну політику Федеральної резервної системи.