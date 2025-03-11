Ексрадниця в канадському парламенті Анна Лачихіна розповіла 24 Каналу, що під час першої президентської каденції Трампа також були введені тарифи проти Канади, яка робила зустрічні кроки проти США. До слова, Сполучені Штати відкладуть запровадження мита на молочні та лісові продукти з Канади до 2 квітня.

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Мають домовитись

Лачихіна висловила сподівання, що зрештою Канада і США знайдуть спільну мову, тому що раніше їм це неодноразово вдавалося.

Все, що робить зараз США, зокрема Трамп, заявляючи, що Канада має стати 51-м штатом США, канадці сприймають дуже серйозно. До цих заяв не ставляться як для до бездумних фраз в соцмережах, на які можна не зважати,

– підкреслила вона.

Політики та представники медіа Канади, за її словами, вбачають цю екзистенційну загрозу дуже реальною. Тому Канада агресивно відповідає США в економічному плані.

Водночас країни будуть намагатися знайти спільну мову, домовитися і відновити добросусідські відносини, тому що мають дуже довгий кордон.

У них є спільна Арктика, зона безпеки і оборони. Також є спільний сусід – Росія – через небагато кілометрів, між Аляскою. Тому вони зацікавлені в співпраці,

– наголосила ексрадниця в канадському парламенті.

Якщо згадати 2018 рік, тоді Дональд Трамп у своїй першій каденції в Білому домі, діяв, за її словами, абсолютно так само. Він вводив тарифи проти Канади на сталь, алюміній розмірі 25%. Канада робила зустрічні кроки і також вводила тарифи на деякі групи товарів. Проте впродовж року обидві країни скасували ці тарифи.

Тому є сподівання, що і цього разу вдасться домовитися, щоб не загострювати цю кризу і щоб екзистенційний ризик, який зараз навис над всією Канадою, розвіявся. І також щоб ми бачили стабільність і добре взаємосусідцтво з нашими стратегічними партнерами,

– зазначила Анна Лачихіна.

Вона додала, що від добробуту двосторонніх відносин Канади і США також залежить і добробут України.

До слова, майбутній прем'єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що його уряд продовжить торгівельну війну із США. Карні також розкритикував політику Трампа, зазначивши, що він "атакує канадські сім’ї, робітників і підприємства". Тому Канада зберігатиме мита "доки американці не викажуть нам поваги".