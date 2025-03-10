Як Канада відповість на дії США
Канада уже впровадила мита у відповідь на тарифи США, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Майбутній прем'єр-міністр Марк Карні зробив заяву, що його уряд збереже мита для США. Він також критично оцінив діяльність Трампа.
Він атакує канадські сім’ї, робітників і підприємства, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху і не будемо.
Карні каже, що Канада зберігатиме мита "доки американці не викажуть нам поваги". Наступник Трюдо іронічно висловився про назріваючу торгову війну зі США.
У торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє,
– каже Карні.
Нагадаємо! Трамп погрожував перетворенням Канади на 51 штат США. Американський президент також звинуватив канадців у нелегальній імміграції на територію Америки.