Как Канада ответит на действия США
Канада уже ввела пошлины в ответ на тарифы США, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Будущий премьер-министр Марк Карни сделал заявление, что его правительство сохранит пошлины для США. Он также критически оценил деятельность Трампа.
Он атакует канадские семьи, рабочих и предприятия, и мы не можем позволить ему преуспеть и не будем.
Карни говорит, что Канада будет сохранять пошлины "пока американцы не выкажут нам уважения". Преемник Трюдо иронично высказался о назревающей торговой войне с США.
В торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает,
– говорит Карни.
Напомним! Трамп угрожал превращением Канады в 51 штат США. Американский президент также обвинил канадцев в нелегальной иммиграции на территорию Америки.