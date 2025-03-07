Канада протистоятиме США
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо зробив відповідну заяву після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо введених тарифів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Трюдо зазначив, що Канада й надалі буде вести діалог з представниками адміністрації Трампа щодо тарифів, підкресливши, що його головною метою є скасування цих заходів. Канадський прем'єр охарактеризував розмову з Трампом як "яскраву".
Я можу підтвердити, що в осяжному майбутньому ми будемо в торговельній війні, розв'язаній Сполученими Штатами,
– сказав Трюдо журналістам.
Що відомо про митну ситуацію між США та Канадою
- З 4 березня Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшість товарів з Канади та Мексики.
- У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про введення 25% тарифів на американські товари на суму 155 мільярдів доларів. Крім того, провінція Онтаріо вжила заходів, щоб США "відчули больові наслідки".
- Пізніше Трамп оголосив, що на один місяць звільнить автовиробників від своїх 25% тарифів на канадські та мексиканські товари.