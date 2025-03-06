Зазначимо, що розмова політиків тривала близько години. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC News.

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Що відомо про розмову Трампа та Трюдо

Високопоставлений співрозмовник з уряду розповів виданню, що Дональд Трамп декілька разів використав ненормативну лексику під час обговорення молочних продуктів, які є давнім джерелом торгівельного невдоволення США. Окрім цього, він "суттєво пожвавився", коли розмовляв про фентаніл.

Зазначимо, що канадський прем'єр не лаявся, говорячи з Трампом. Варто додати, що в цій розмові також брав участь віцепрезидент США Джей Ді Венс. Згодом у своїх соцмережах американський лідер заявив, що розмова закінчилася "дещо дружньо".

Очільники погодилися, що їх посадовцям слід обговорити можливість запровадження Трампом митних винятків для усіх товарів, які підпадають під дію угоди про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою, а також те, що Канада готова запропонувати за це,

– кажуть у виданні.

Водночас Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві назвав цю розмову "барвистою, але сутнісною". Прем'єр Канади пояснив, що вона складалася з декількох частин "з різними підходами й тональністю".

Проте зазначив, що працює з Трампом вже понад 8 років і вважає, що часто потрібно пристосовуватися й розуміти, як конструктивно досягти прогресу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп ввів 25-відсоткові мита на канадську продукцію. Однак, канадські провінції вже відреагували на них. Зокрема, там забороняють продаж американського алкоголю.