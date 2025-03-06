Бойкот американських товарів

Детальніше про те, як в Канаді відреагували на запроваджені митні збори, розповідає 24 Канал. Зокрем, у соцмережах уже зявилось чимало відео про те, як канадці просто відмовляються купувати американські товари. Натоміть купують вітчизняне, навіть якщо товари значно дорожчі.

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В супермркетах почали маркувати товари "зроблено в Канаді", аби ті могли свідомо робити вибір під чаас шопінгу.

Важливо. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що ці заходи необхідні для захисту національної економіки. Він закликав громадян "обирати Канаду", підтримуючи вітчизняного виробника та відпочиваючи всередині країни.

Мобільні додатки допомагають "обирати Канаду"

Щоб підтримати національний бізнес, у Канаді з’явилися мобільні додатки, що допомагають споживачам знаходити лише місцеві товари та уникати продукції зі США.

Алкоголь зникає з полиць

Одним із найпомітніших наслідків бойкоту стало вилучення американського алкоголю з магазинів у кількох провінціях. Генеральний директор компанії Brown-Forman’s (виробник Jack Daniel’s) Лоусон Вайтінг назвав це рішення "гіршим за мита".

"Це буквально вбиває продажі – наша продукція просто зникла з полиць", – заявив він.

Водночас Канада становить лише 1% від загального обсягу продажів компанії, тому Brown-Forman’s не зазнає критичних втрат.

Туристична галузь США б’є на сполох

За оцінками U.S. Travel Association, канадський бойкот може серйозно вдарити по туризму в США.

Зниження поїздок канадців на 10% означатиме мінус 2 мільйони візитів

Втрати доходів США – 2,1 мільярда доларів

Ризик скорочення 14 000 робочих місць

Важливо. На офіційному рівні теж триває спротив. Так, 4 березня Канада у відповідь запровадила 25% мита на товари, що імпортуються з США: вино, алкогольні напої та пиво. Крім того, Канада може обмежити доступ Штатів до своїх енергоносіїв. Країна є головним постачальником нафти до США, а також забезпечує електроенергією 30% американських штатів.