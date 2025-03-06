Отметим, что разговор политиков длился около часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC News.

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Что известно о разговоре Трампа и Трюдо

Высокопоставленный собеседник из правительства рассказал изданию, что Дональд Трамп несколько раз использовал ненормативную лексику при обсуждении молочных продуктов, которые являются давним источником торгового недовольства США. Кроме этого, он "существенно оживился", когда разговаривал о фентаниле.

Отметим, что канадский премьер не ругался, говоря с Трампом. Стоит добавить, что в этом разговоре также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Впоследствии в своих соцсетях американский лидер заявил, что разговор закончился "несколько дружественно".

Руководители согласились, что их чиновникам следует обсудить возможность введения Трампом таможенных исключений для всех товаров, подпадающих под действие соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, а также то, что Канада готова предложить за это,

– говорят в издании.

В то же время Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Оттаве назвал этот разговор "красочным, но сущностным". Премьер Канады объяснил, что он состоял из нескольких частей "с разными подходами и тональностью".

Однако отметил, что работает с Трампом уже более 8 лет и считает, что часто нужно приспосабливаться и понимать, как конструктивно достичь прогресса.

Напомним, что Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на канадскую продукцию. Однако, канадские провинции уже отреагировали на них. В частности, там запрещают продажу американского алкоголя.