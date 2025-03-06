В Канаде запрещают алкоголь из США

О запрете американского алкоголя сообщили руководители провинций, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Онтарио Дага Форда.

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Даг Форд Премьер-министра Онтарио Канада и Онтарио не начинали эту торговую войну с президентом Трампом, но команда Канады готова ее выиграть. В качестве первого шага в нашем ответе Онтарио разорвет наш контракт со Starlink, уберет американский алкоголь с полок LCBO и запретит американским компаниям осуществлять государственные закупки".

После решения США ввести 25% пошлины на канадские товары премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон также присоединился к инициативе бойкота американского алкоголя. Он объявил, что корпорация Nova Scotia Liquor Corporation снова убирает из продажи весь алкоголь из США.

Кроме того, бойкот на алкоголь ввели в провинции Манитоба – соответствующий указ подписал премьер-министр Ваб Киню.

Похожие меры в отношении американских спиртных напитков ввели и другие провинции:

Британская Колумбия

Ньюфаундленд и Лабрадор

Остров Принца Эдуарда

Нью-Брансуик

Напомним! 20 января президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. В ответ Канада ввела зеркальные пошлины на американскую продукцию.