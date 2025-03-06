Honda не анонсировала строительства завода

В своем выступлении президент США отметил, что Америка будет иметь сверхмощный рост в автомобильной промышленности. Также Трамп заговорил и об открытии в Индиане одного из крупнейших производств в мире от Honda. Однако японская компания уже имеет свой завод на территории этого штата с 2008 года, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Компания Honda уже успела опровергнуть заявление американского главы.

Мы благодарим президента Трампа за признание нашей приверженности производству автомобилей в Америке, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с администрацией и Конгрессом по политике содействия экономическому росту,

– говорится в их сообщении.

По мнению Трампа, появление новых американских автозаводов возможно благодаря тарифам на канадский и мексиканский импорт. Из-за них автопроизводители вынуждены будут перенести производство из этих стран в США.