Европейский автопром пострадает от пошлин Трампа

По оценкам Bloomberg Intelligence, эти пошлины могут снизить доходы европейских автопроизводителей на 5,88 миллиарда евро (6,2 миллиарда долларов) в этом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности владелец брендов Jeep, Ram, Chrysler и Dodge может импортировать около 417 000 автомобилей в США в этом году из двух стран, которые Трамп только что обложил 25% пошлинами. Об этом написал в своем отчете во вторник ведущий аналитик отрасли BI Майкл Дин.

Он оценивает, что если не будет введено никаких компенсационных мер, то под угрозой окажутся:

3,44 миллиарда евро прибыли Stellantis;

1,77 миллиарда евро прибыли Volkswagen.

Возможности переложить эти дополнительные расходы на покупателей ограничены, учитывая рост скидок в США, которые в среднем составляют 2 000 долларов, жесткую конкуренцию и избыточные производственные мощности. Маловероятный сценарий, при котором весь налог будет передан потребителям, приведет к повышению цен на 6 000-10 000 долларов,

– написал Дин.

На фоне этих новостей, как отмечает издание, акции Stellantis возглавили падение европейских автопроизводителей на торгах во вторник. Так их стоимость на Миланской бирже упала более чем на 6% и достигла самого низкого уровня со 2 декабря.

Обратите внимание! Привилегированные акции Volkswagen снизились более чем на 4% во Франкфурте. В то же время акции BMW AG и Mercedes-Benz Group AG тоже подешевели.