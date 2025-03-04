Європейський автопром постраждає від мит Трампа

За оцінками Bloomberg Intelligence, ці мита можуть знизити прибутки європейських автовиробників на 5,88 мільярда євро (6,2 мільярда доларів) цього року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема власник брендів Jeep, Ram, Chrysler і Dodge може імпортувати близько 417 000 автомобілів до США цього року з двох країн, які Трамп щойно обклав 25% митами. Про це написав у своєму звіті у вівторок провідний аналітик галузі BI Майкл Дін.

Він оцінює, що якщо не буде запроваджено жодних компенсаційних заходів, то під загрозою опиняться:

3,44 мільярда євро прибутків Stellantis;

1,77 мільярда євро прибутків Volkswagen.

Можливості перекласти ці додаткові витрати на покупців обмежені, з огляду на зростання знижок у США, які в середньому становлять 2 000 доларів, жорстку конкуренцію та надлишкові виробничі потужності. Малоймовірний сценарій, за якого весь податок буде переданий споживачам, призведе до підвищення цін на 6 000-10 000 доларів,

– написав Дін.

На тлі цих новин, як зазначає видання, акції Stellantis очолили падіння європейських автовиробників на торгах у вівторок. Так їхня вартість на Міланській біржі впала більш ніж на 6% та досягнула найнижчого рівня з 2 грудня.

Зверніть увагу! Привілейовані акції Volkswagen знизилися більш ніж на 4% у Франкфурті. Водночас акції BMW AG та Mercedes-Benz Group AG теж подешевшали.