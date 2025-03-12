Трамп решил не повышать пошлины

Решение отменить планы по пошлинам приняли всего через шесть часов после их объявления, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Введение пошлин стало ответом на 25% налог, установленный провинцией Онтарио на экспорт электроэнергии в США.

Со своей стороны, премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил, что временно отменяет этот налог, достигнув соответствующей договоренности с министром торговли США Говардом Лутником. Форд также подчеркнул, что Говард Лутник смог эффективно решить вопрос о тарифах на электроэнергию.

К слову! Сообщается, что между ними состоялся конструктивный разговор, во время которого стороны договорились встретиться в Вашингтоне в четверг, чтобы обсудить обновленную версию трехсторонней торговой сделки.

Новые торговые угрозы Трампа

События последних дней стали очередным витком в обострении торговой войны между США и Канадой, которая становится все более непредсказуемой.

Во вторник утром Дональд Трамп снова подлил масла в огонь, опубликовав сообщение в Truth Social. В нем он объявил о новых пошлинах и повторил свою скандальную идею – превратить Канаду в 51-й штат США.

По словам Трампа, введение дополнительных пошлин стало ответом на решение властей провинции Онтарио установить 25% налог на экспорт электроэнергии в США.

Заметьте! В то же время это решение премьера Дага Форда было в ответ на предыдущие жесткие пошлины в 25%, которые Трамп применил к импорту из Канады.