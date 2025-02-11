Яке мито ввів Трамп
Розмір тарифу, який впровадив Трамп – 25%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Зверніть увагу! Тарифи будуть введені для всіх країн, без виключень.
По суті, ми запроваджуємо 25% мита на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств.
Трамп наголошує, що ці мита принесуть позитивний результат:
- підтримку внутрішнього ринку США;
- створення нових робочих місць.
Зміни мають набрати чинності з 4 березня. До того ж, за словами Трампа, згодом ставки тарифів на метали можуть зростати.
Зауважте! Адміністрація нового президента наголосила, що такий жорсткий підхід має бути застосовано для всіх країн. А от Трамп натякну на виняток для Австралії саме через імпорт літаків американського виробництва.