Більшість міністрів залишили свої посади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC.

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Що відомо про новий уряд Канади

У п’ятницю, 14 березня, новообраний лідер Ліберальної партії Марк Карні склав присягу та офіційно очолив уряд Канади після відставки Джастіна Трюдо.

Церемонія відбулася у Рідо-голл – офіційній резиденції генерал-губернатора Канади, який представляє британського монарха.

59-річний Карні став першим прем’єр-міністром країни без попереднього політичного чи урядового досвіду. До цього він очолював центробанки Канади та Великої Британії, а також був позаштатним радником Трюдо.

За підсумками голосування 59-річний Карні випередив ексглаву Міністерства фінансів Канади Христю Фріланд, яка посіла друге місце. У виборах брали участь понад 150 000 членів партії.

Разом із Карні присягу склав і його новий уряд. Більшість міністрів зберегли свої портфелі, зокрема міністр оборони Білл Блер та міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

До складу кабміну також повернулася Христя Фріланд, яка раніше залишила посаду через розбіжності з Трюдо щодо економічної політики. Вона очолила Міністерство транспорту та внутрішньої торгівлі.