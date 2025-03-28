Відповідну заяву американський президент зробив у своїй соцмережі Truth Social, пише 24 Канал. Він виокремив те, що в них обох подібні думки з приводу низки питань.

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Як Трамп прокоментував розмову

Розмова з новим канадським прем'єром, за словами Дональда Трампа, була "надзвичайно продуктивною". Американський президент вважає, що вони обидва "сходяться в багатьох питаннях". Також він анонсував зустріч з Марком Карні.

Ми зустрінемося відразу після майбутніх виборів в Канаді, щоб попрацювати над політичними, бізнесовими та іншими складниками, які в кінцевому підсумку будуть корисними як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади,

– написав він.

Цікаво, що раніше Марк Карні зробив заяву, що його уряд збереже мита для США. Він також критично оцінював діяльність Трампа, заявивши, що той атакує канадські сім’ї, робітників і підприємства, і Оттава не дозволить йому досягти успіху.

Крім того, новообраний прем'єр неодноразово наголошував, що Канада ніколи не стане частиною США й заявляв, що очікує на повагу від Сполучених Штатів до його країни, сподіваючись на співпрацю з адміністрацією Дональда Трампа.

Зауважимо також, що сам Дональд Трамп ще нещодавно назвав Канаду "однією з наймерзенніших країн", з якими від коли-небудь мав справу, через представників колишнього прем’єра Джастіна Трюдо та нібито великі тарифи.