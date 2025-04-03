Соответствующую информацию в четверг, 3 апреля, во время пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Марк Карни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Что известно о новых пошлинах

Канадский премьер сообщил, что соответствующие тарифы будут касаться транспортных средств за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчастей неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA. В то же время Мексику подобные меры не затронут.

Наши старые отношения постоянного углубления интеграции с Соединенными Штатами закончились. 80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидерства ... закончился,

– заявил Марк Карни.

Также, по его словам, администрация президента США Дональда Трампа вряд ли изменит текущую торговую политику. По его мнению, она будет действовать пока Вашингтону не станет очевидным, что американские семьи и работники испытывают от нее вред.

Напомним, накануне Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США пошлины на импорт в США автомобилей производства других стран, что задело и Канаду. Вероятно, подобные действия Вашингтона нанесут сильный удар по канадской автомобильной промышленности.