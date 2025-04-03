Відповідну інформацію у четвер, 3 квітня, під час пресконференції в Оттаві повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC.

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Що відомо про нові мита

Канадський прем'єр повідомив, що відповідні тарифи стосуватимуться транспортних засобів за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастин неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA. Водночас Мексику подібні заходи не зачіплять.

Наші старі відносини постійного поглиблення інтеграції зі Сполученими Штатами закінчилися. 80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідерства ... закінчився,

– заявив Марк Карні.

Також, за його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи змінить поточну торгівельну політику. На його думку, вона діятиме поки Вашингтону не стане очевидним, що американські сім'ї та працівники зазнають від неї шкоди.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США автомобілів виробництва інших країн, що зачепило і Канаду. Ймовірно, подібні дії Вашингтона завдадуть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.