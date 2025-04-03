Базова ставка почне діяти вже з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня. Про те, як у світі реагують на американські нововведення, – читайте на сайті 24 Каналу.

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США вводять мита на імпорт

Окрім базової тарифної ставки у 10%, на імпорт з деяких країн введено додаткові індивідуальні мита. Жорсткіші обмеження стосуються тих держав, які, на думку адміністрації Трампа, мають несправедливі торговельні відносини зі США.

До прикладу, Україна та Велика Британія мають сплачувати 10%, а от Євросоюз – 20%, Ізраїль – 17%, Китай – 34% тощо. Не потрапила у список Трампа низка підсанкційних країн, як-от Росія і КНДР, які нібито вже "стикаються з надзвичайно високими митами".

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Як реагують світові лідери

Як відреагували в Єврокомісії Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас зробила заяву напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони у Варшаві, передає кореспондентка 24 каналу.

У торговельних війнах немає переможців, і зрозуміло, що всі ці мита підвищать ціни для споживачів. У підсумку платити доведеться нам усім. Звісно, оборонне співробітництво з американцями також має велике значення,

– зазначила чиновниця.

Для Норвегії ситуація критична Міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілія Мірсет заявила, що нові тарифи з боку США є серйозними для світової економіки. Ми завершуємо наші розрахунки і переглядаємо те, що було оголошено. Але вже зрозуміло, що це серйозно для світової економіки й критично важливо для Норвегії,

– сказала вона мовнику NRK.

В Ірландії рішення США викликає "глибокий жаль" Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін переконаний, що тарифи нікому не принесуть користі, а рішення США викликає в нього "глибокий жаль". Моїм пріоритетом, як і пріоритетом уряду, є захист ірландських робочих місць та ірландської економіки,

– додав політик.

У Данії заявили про об'єднану Європу Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що глобальна торгівля "зробила нас кращими" – за одне покоління світ став багатшим, а рівень крайньої бідності та дитячої смертності знизився. Я не розумію, чому США хочуть розпочати торговельну війну проти Європи. Ніхто не виграє, всі програють. Замість того, щоб зводити стіни, ми повинні знищити бар'єри. Європа буде стояти об'єднаною,

– зазначив міністр.

Що кажуть у Польщі За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, дружба означає партнерство, а партнерство – це "по-справжньому взаємні тарифи". Потрібні адекватні рішення,

– написав він.

Австралія вважає тарифи "необґрунтованими" Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що уряд країни "завжди захищатиме Австралію" – її робочі місця, промисловість, споивачів і цінності. Багато інших країн постраждають від сьогоднішнього рішення сильніше, ніж Австралія, – і жодна країна не готова до цього краще, ніж Австралія,

– сказав прем'єр.

Швеція відстоюватиме вільну торгівлю Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон шкодує про рішення США та вважає, що саме вільне підприємництво та конкуренція заклали базу для успіху Заходу. Ось чому американці можуть слухати музику на шведському Spotify, а ми, шведи, можемо слухати ту ж саму музику на наших американських айфонах,

– наголосив політик.

Як відреагували в Швейцарії За словами президентки Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, Федеральна рада взяла до уваги американські нововведення та швидко визначить, як діяти далі. Довгострокові економічні інтереси країни стоять на першому плані. Лояльність до міжнародного права та вільна торгівля залишаються основними цінностями,

– написала вона. До слова, мито для Швейцарії складає 31%.

В Італії занепокоєні митною політикою Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала введення тарифів "неправильним". Вона попередила про ризик підриву усталеного союзу між ЄС та США. Ми зробимо все можливе, аби досягнути угоди зі США для запобігання торговій війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців,

– каже чиновниця.

Що каже президент Євроради Президент Європейської ради Антоніу Кошта попередив, що торгова війна між ЄС та США "торкнеться всіх". На його думку, Європа повинна "твердо, але розумно" відреагувати на взаємні тарифи Трампа. Це справді велика економічна помилка для США, а також для Європи та всього світу,

– сказав політик.

Китай виступає проти взаємних мит У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що США ігнорують баланс інтересів, який є результатом довготривалих багатосторонніх торгових переговорів. Китай категорично виступає проти взаємних мит і вживатиме контрзаходи для захисту своїх прав та інтересів,

– йдеться в повідомленні.

Уряд Канади протистоятиме тарифам За словами прем’єр-міністра Канади Марка Карні, країна протистоятиме тарифам за допомогою контрзаходів. Він вважає, що в умовах кризи важливо об'єднатися та діяти цілеспрямовано, а рішення Трампа "фундаментально змінить міжнародну торговельну систему". Мій уряд боротиметься з тарифами США, захищатиме канадських робітників і промисловість та будуватиме найсильнішу економіку у G7,

– зазачив політик.