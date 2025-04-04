Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Яку позицію продемонструвала Канада

За словами канадського прем'єра, період, коли США взяли на себе роль глобального економічного лідера, створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі та відстоювали вільний і відкритий обмін товарами та послугами, закінчився.

Марк Карні додав, що "хоч це і трагедія, проте це також нова реальність". Він сказав, що спробує зібрати коаліцію "країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу.

Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить,

– заявив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США автомобілів виробництва інших країн, що зачепило і Канаду. Ймовірно, подібні дії Вашингтона завдадуть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.

У відповідь Канада запроваджує 25-відсоткове мито на автомобілі зі США. Тарифи стосуватимуться транспортних засобів та автозапчастин поза угодою про вільну торгівлю. Водночас Мексику відповідні заходи не зачеплять.