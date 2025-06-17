Trump Mobile – это новый виртуальный мобильный оператор (MVNO), который работает на основе инфраструктуры T-Mobile через партнерство с Liberty Mobile, информирует 24 Канал. Компания предлагает единый тарифный план под названием "The 47 Plan" стоимостью 47,45 доллара в месяц, что, вероятно, является отсылкой к статусу Дональда Трампа как 45-го и 47-го президента США.

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План включает неограниченные звонки, текстовые сообщения и данные (первые 20 ГБ на высокой скорости), а также дополнительные услуги, такие как круглосуточная придорожная помощь от Drive America и доступ к телемедицинским консультациям 24/7.

Покрытие и качество связи, по прогнозам, будут подобными другим MVNO на сети T-Mobile, таких как Mint Mobile или Metro. Однако цена "The 47 Plan" выше по сравнению с аналогичными неограниченными планами конкурентов, которые стоят от 25 до 30 долларов в месяц.

Trump Mobile также обещает американский сервис с колл-центром в Сент-Луисе, штат Миссури, что подчеркивает патриотический акцент компании.

Смартфон T1 – золотой символ патриотизма

Главной новинкой стал смартфон T1, который позиционируется как "элегантный золотой смартфон, созданный для производительности и с гордостью разработанный и изготовленный в США". Устройство будет стоить 499 долларов и уже доступно для предварительного заказа с депозитом в 100 долларов.

По информации из пресс-релиза, продажа начнется в августе или сентябре 2025 года, хотя разные источники называют разные даты.



Смартфон T1 / Фото Trump Organization

Характеристики T1 следующие:

6.78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц,

12 ГБ оперативной памяти,

256 ГБ внутреннего хранилища с возможностью расширения,

батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт,

редкий для современных устройств 3.5 мм разъем для наушников.

Смартфон работает на Android 15.

Камеры представлены 50-мегапиксельным основным сенсором, а также 2-мегапиксельными макро- и глубинными датчиками, без ультраширокоугольного объектива.

К сожалению, чипсет устройства не указан, что оставляет вопросы относительно его производительности.

Дизайн T1 подчеркивает патриотическую тематику – золотой матовый корпус с логотипом T1 и флагом США на задней панели, а также тройная камера, напоминающая последние модели iPhone Pro.

Однако эксперты выражают скепсис относительно заявления о "производство в США", ведь большинство компонентов смартфонов обычно поставляются из-за рубежа, а окончательная сборка часто происходит в Азии.

Конфликт интересов и реакция рынка

Запуск Trump Mobile вызвал дискуссии о возможном конфликте интересов, ведь председатель Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Брендан Карр, который должен регулировать телекоммуникационный сектор, считается политически близким к администрации Трампа. Регулирование бизнеса, связанного с семьей действующего президента, может поставить под сомнение беспристрастность решений.

Стоит заметить, что анонс T1 напомнил о похожем запуске смартфона от брата одиозного наркоторговца Пабло Эскобара. В 2019 году брат известного наркобарона выпустил гибкий смартфон, который должен был "уничтожить Apple", но не сложилось. Вероятно похожая судьба ждет и на смартфон Трампа, о котором все забудут уже в ближайшее время.