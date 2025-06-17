Этот подход может продлить жизнь устаревшим гаджетам и сделать цифровые решения более экологичными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechXplore.

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Проблема электронных отходов

Ежегодно в мире производится более 1,2 миллиардов смартфонов. Производство электроники требует значительных энергетических ресурсов и ценных природных материалов, а процессы изготовления и доставки вызывают выбросы CO 2 в атмосферу.

В то же время устройства быстро устаревают – пользователи заменяют еще функциональные телефоны в среднем каждые 2-3 года. В лучшем случае старые гаджеты перерабатываются, в худшем – оказываются на свалках.

Хотя устойчивым решением было бы изменить потребительское поведение и тщательно обдумывать необходимость замены старого устройства на новое, это сложно реализовать из-за быстрого технологического прогресса. Поэтому нужны альтернативные подходы, такие как продление срока службы гаджетов. Одним из таких методов является изменение их первоначального назначения и использование их вычислительных возможностей.

Новый подход к использованию старых смартфонов

Исследователи Хубер Флорес, Ульрих Норбисрат и Жиганг Инь из Института компьютерных наук Тартуского университета вместе с Персеверансом Нгои из Института технологий и международными коллегами испытали именно такой метод.

Их работа опубликована в журнале IEEE Pervasive Computing.

Инновации часто начинаются не с чего-то нового, а с переосмысления старого и представления его роли в формировании будущего,

– отметил Флорес, доцент кафедры повсеместных вычислений.

Команда доказала, что старые смартфоны можно успешно превратить в крошечные дата-центры, способные эффективно обрабатывать и хранить данные. При этом создание такого дата-центра оказалось на удивление дешевым – около 8 евро (≈385 гривен) на устройство.

Где это может быть полезно?

Миниатюрные дата-центры имеют широкий спектр применения. Например, в городской среде их можно устанавливать на автобусных остановках для сбора данных о количестве пассажиров в реальном времени, что поможет оптимизировать сети общественного транспорта.

На первом этапе проекта исследователи изъяли батареи из смартфонов, заменив их внешними источниками питания, чтобы избежать риска химической утечки в окружающую среду. Затем четыре телефона были соединены вместе, оснащены 3D-печатными корпусами и держателями, и превращены в рабочий прототип, готовый к повторному использованию.

Результаты исследования показывают, что устаревшая техника не обязательно должна становиться отходами. При минимальных ресурсах эти устройства могут получить новое назначение, способствуя развитию более экологичных и устойчивых цифровых решений.

Кстати, вы также можете использовать свой старый телефон с пользой. Мы предлагаем 5 разумных вариантов использования старого смартфона. Поэтому вместо того, чтобы выбросить или продать свое старое устройство, лучше сделайте его полезным превратив в камеру слежения или резервный пульт к телевизору.