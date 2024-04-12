Каждый год мы получаем новый iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy, Xiaomi или смартфон любого другого бренда. Кроме флагманов, выходят многочисленные среднебюджетные модели, а также миллионы дешевых устройств начального уровня. И каждый из них находит своего покупателя: кто меняет телефон раз в несколько лет, а кто-то каждый год. Но что же происходит со старым устройством?

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Что делать со старым смартфоном

Конечно, первое, что приходит в голову, – это продажа. Но не всегда старый смартфон может оставаться в виде, пригодном для этого, или же с ним просто не хочется расставаться. Поэтому вот несколько вариантов, как можно его использовать для других целей.

Самодельная камера наблюдения . Если у вас есть старый телефон, который больше не используется, превратите его в камеру домашней безопасности. Загрузите приложение для камеры безопасности, например, AlfredCamera, на старое и новое устройства, а затем установите старый телефон там, где он вам нужен, убедившись, что устройство имеет доступ к питанию. Вы можете использовать что-то простое для крепления, например, присоску для автомобиля. Затем используйте ваш новый смартфон, чтобы войти в систему и просмотреть трансляцию со старого устройства. Таким образом можно наблюдать за домашними животными или чем-либо другим в доме.

. Если у вас есть старый телефон, который больше не используется, превратите его в камеру домашней безопасности. Загрузите приложение для камеры безопасности, например, AlfredCamera, на старое и новое устройства, а затем установите старый телефон там, где он вам нужен, убедившись, что устройство имеет доступ к питанию. Вы можете использовать что-то простое для крепления, например, присоску для автомобиля. Затем используйте ваш новый смартфон, чтобы войти в систему и просмотреть трансляцию со старого устройства. Таким образом можно наблюдать за домашними животными или чем-либо другим в доме. Беспроводная веб-камера . Если у вас нет веб-камеры для компьютера или ваш ноутбук вышел из строя, вы можете обратиться к старому смартфону. Бесплатное программное обеспечение, такое как DroidCam и EpocCam, позволяет превратить телефон в веб-камеру, которую можно использовать с компьютером. Все, что вам нужно сделать, это скачать программу на телефон и компьютер, а затем соединить их.

. Если у вас нет веб-камеры для компьютера или ваш ноутбук вышел из строя, вы можете обратиться к старому смартфону. Бесплатное программное обеспечение, такое как DroidCam и EpocCam, позволяет превратить телефон в веб-камеру, которую можно использовать с компьютером. Все, что вам нужно сделать, это скачать программу на телефон и компьютер, а затем соединить их. Резервный пульт от телевизора. Телевизоры и устройства для потоковой передачи медиа поставляются с собственным пультом дистанционного управления, но он, как правило, небольшой и его легко потерять. Независимо от того, есть ли у вас Apple TV, Chromecast, Fire TV Stick или Roku, скорее всего, вы потеряете (или уже потеряли) пульт дистанционного управления. Вместо того чтобы покупать новый, воспользуйтесь телефоном. Для каждого устройства есть свое мобильное приложение. Загрузите его на свое старое устройство, привяжите свою учетную запись, и у вас снова будет рабочий пульт дистанционного управления. Это также может быть полезно, когда ваш пульт Apple TV перестает работать, а также для сервисов потокового телевидения, таких как YouTube TV. Не стоит также и забывать, что большинство смартфонов до сих пор оснащаются инфракрасным портом, который позволяет управлять устройствами удаленно. В магазинах приложений можно найти программы для имитации пульта управления, например Mi Пульт от Xiaomi. Это позволит вам управлять обычным телевизором.



Приложение пульта управления для телевизоров Roku / Фото Roku

Альтернативное устройство для чтения электронных книг . Если вы любите книги и комиксы, но не хотите покупать специальное устройство для чтения электронных книг, воспользуйтесь телефоном. Загрузите программу для чтения, настройте постоянный экран под удобное восприятие (вам не нужно будет каждый раз включать и выключать режим чтения) и наслаждайтесь книгой, не беспокоясь, что ваш основной телефон разрядится.

. Если вы любите книги и комиксы, но не хотите покупать специальное устройство для чтения электронных книг, воспользуйтесь телефоном. Загрузите программу для чтения, настройте постоянный экран под удобное восприятие (вам не нужно будет каждый раз включать и выключать режим чтения) и наслаждайтесь книгой, не беспокоясь, что ваш основной телефон разрядится. Отдельный стационарный медиаплеер. Превратите старое мобильное устройство в устройство для воспроизведения аудио и видео, используйте его для прослушивания книг, музыки и подкастов на ваших любимых музыкальных стриминговых сервисах и приложениях для подкастов. Установите смартфон на зарядную подставку и подключите к Bluetooth-колонки или наденьте беспроводные наушники, пока убираете дома или занимаетесь спортом.

Стоит помнить, что вторая жизнь для смартфона – это лучший вариант. Выбрасывать электронику на помойку нельзя, ведь она выделяет токсичные для природы вещества. Особенно опасной является батарея, которую сегодня уже нельзя просто вынуть из смартфона и сдать на переработку.