Кожного року ми отримуємо новий iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy, Xiaomi чи смартфон будь-якого іншого бренду. Крім флагманів, виходять численні середньобюджетні моделі, а також мільйони дешевих пристроїв початкового рівня. І кожен з них знаходить свого покупця: хто змінює телефон раз на кілька років, а хтось щороку. Але що ж відбувається зі старим пристроєм?

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Що робити зі старим смартфоном

Звісно, перше, що спадає на думку, – це продаж. Але не завжди старий смартфон може лишатись у вигляді, придатному для цього, або ж із ним просто не хочеться розлучатися. Тож ось кілька варіантів, як можна його використати для інших цілей.

Саморобна камера спостереження . Якщо у вас є старий телефон, який більше не використовується, перетворіть його на камеру домашньої безпеки. Завантажте додаток для камери безпеки, наприклад, AlfredCamera, на старий і новий пристрої, а потім встановіть старий телефон там, де він вам потрібен, переконавшись, що пристрій має доступ до живлення. Ви можете використовувати щось просте для кріплення, наприклад, присоску для автомобіля. Потім використовуйте ваш новий смартфон, щоб увійти в систему і переглянути трансляцію зі старого пристрою. Таким чином можна спостерігати за домашніми тваринами чи будь-чим іншим у домі.

. Якщо у вас є старий телефон, який більше не використовується, перетворіть його на камеру домашньої безпеки. Завантажте додаток для камери безпеки, наприклад, AlfredCamera, на старий і новий пристрої, а потім встановіть старий телефон там, де він вам потрібен, переконавшись, що пристрій має доступ до живлення. Ви можете використовувати щось просте для кріплення, наприклад, присоску для автомобіля. Потім використовуйте ваш новий смартфон, щоб увійти в систему і переглянути трансляцію зі старого пристрою. Таким чином можна спостерігати за домашніми тваринами чи будь-чим іншим у домі. Бездротова вебкамера . Якщо у вас немає вебкамери для комп'ютера або ваш ноутбук вийшов з ладу, ви можете звернутися до старого смартфона. Безплатне програмне забезпечення, таке як DroidCam та EpocCam, дозволяє перетворити телефон на вебкамеру, яку можна використовувати з комп'ютером. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити програму на телефон і комп'ютер, а потім з'єднати їх.

. Якщо у вас немає вебкамери для комп'ютера або ваш ноутбук вийшов з ладу, ви можете звернутися до старого смартфона. Безплатне програмне забезпечення, таке як DroidCam та EpocCam, дозволяє перетворити телефон на вебкамеру, яку можна використовувати з комп'ютером. Все, що вам потрібно зробити, це завантажити програму на телефон і комп'ютер, а потім з'єднати їх. Резервний пульт від телевізора. Телевізори та пристрої для потокової передачі медіа постачаються з власним пультом дистанційного керування, але він, як правило, невеликий і його легко загубити. Незалежно від того, чи є у вас Apple TV, Chromecast, Fire TV Stick або Roku, швидше за все, ви загубите (або вже загубили) пульт дистанційного керування. Замість того, щоб купувати новий, скористайтеся телефоном. Для кожного пристрою є свій мобільний додаток. Завантажте його на свій старий пристрій, прив'яжіть свій обліковий запис, і ви знову матимете робочий пульт дистанційного керування. Це також може бути корисно, коли ваш пульт Apple TV перестає працювати, а також для сервісів потокового телебачення, таких як YouTube TV. Не варто також і забувати, що більшість смартфонів досі оснащуються інфрачервоним портом, який дозволяє керувати пристроями віддалено. У магазинах застосунків можна знайти програми для імітації пульта керування, наприклад Mi Пульт від Xiaomi. Це дозволить вам керувати звичайним телевізором.



Додаток пульта керування для телевізорів Roku / Фото Roku

Альтернативний пристрій для читання електронних книг . Якщо ви любите книги та комікси, але не хочете купувати спеціальний пристрій для читання електронних книг, скористайтеся телефоном. Завантажте програму для читання, налаштуйте постійний екран під зручне сприйняття (вам не потрібно буде щоразу вмикати й вимикати режим читання) та насолоджуйтесь книгою, не турбуючись, що ваш основний телефон розрядиться.

. Якщо ви любите книги та комікси, але не хочете купувати спеціальний пристрій для читання електронних книг, скористайтеся телефоном. Завантажте програму для читання, налаштуйте постійний екран під зручне сприйняття (вам не потрібно буде щоразу вмикати й вимикати режим читання) та насолоджуйтесь книгою, не турбуючись, що ваш основний телефон розрядиться. Окремий стаціонарний медіаплеєр. Перетворіть старий мобільний пристрій на пристрій для відтворення аудіо та відео, використовуйте його для прослуховування книг, музики та подкастів на ваших улюблених музичних стрімінгових сервісах і додатках для подкастів. Встановіть смартфон на зарядну підставку і підключіть до Bluetooth-колонки або вдягніть бездротові навушники, поки прибираєте вдома або займаєтеся спортом.

Варто пам'ятати, що друге життя для смартфона – це найкращий варіант. Викидати електроніку на смітник не можна, адже вона виділяє токсичні для природи речовини. Особливо небезпечною є батарея, яку сьогодні вже не можна просто вийняти зі смартфона й здати на перероблення.