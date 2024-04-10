Сповіщення про високий та низький пульс

Ви можете отримувати сповіщення, коли ваш пульс опускається нижче або піднімається вище певного порогового значення (й без явних причин залишається на цьому рівні протягом 10 хвилин). Ця функція доступна для користувачів віком від 13 років і старше.

Якщо ви не ввімкнули її під час першого запуску програми "Пульс" або хочете змінити налаштування:

Відкрийте програму Watch на своєму iPhone.

Проведіть вниз і виберіть "Серце" (на вкладці "Мій годинник").

Торкніться "Високий пульс" і виберіть поріг для сповіщення.

Торкніться "Низький пульс" і також виберіть поріг.



Приклад роботи функції / Фото Apple

Сповіщення про нерегулярний серцевий ритм

Вам також доступна функція оповіщень про нерегулярний серцевий ритм. Якщо ви отримуєте таке повідомлення, отже годинник виявив порушення, що може свідчити про фібриляцію передсердь, а також підтвердив його за допомогою декількох зчитувань.

Якщо не ставили вам діагноз "фібриляція передсердь", вам слід проконсультуватися з лікарем.

Щоб переконатися, що цю функцію налаштовано:

Відкрийте програму "Здоров'я" на своєму iPhone.

Виберіть "Огляд" у правому нижньому куті.

Тепер торкніться "Серце".

Проведіть вниз і знайдіть "Налаштувати" у розділі "Сповіщення про порушення ритму".

Якщо ви не бачите його в додатку "Здоров'я", відкрийте програму "Годинник" на iPhone.

Проведіть униз і торкніться "Серце" (на вкладці "Мій годинник").

Торкніться перемикача поруч із пунктом "Нерегулярний ритм".

Історія ЕКГ та фібриляції-мерехтіння

Можливість робити ЕКГ за допомогою Apple Watch з'явилася в Apple Watch Series 4 у 2018 році. Виміри ЕКГ призначені для користувачів Apple Watch віком від 22 років.

Якщо ви не користувалися цією функцією раніше або не налаштували її, коли вперше отримали годинник, зробіть такі дії:

Відкрийте програму "Здоров'я" на вашому iPhone.

Виберіть "Огляд" у правому нижньому куті.

Тепер торкніться "Серце" – "ЕКГ" – "Налаштувати".

Ви також можете налаштувати новішу функцію "Історія AFib" – вона регулярно перевіряє наявність ознак фібриляції передсердь у фоновому режимі.

Поверніться до програми "Здоров'я" на вашому iPhone.

Перейдіть – Серце – знайдіть "Налаштування" внизу під "Історією AFib".

Apple підкреслює, що після ЕКГ "незалежно від результату, якщо ви погано себе почуваєте або відчуваєте будь-які симптоми, вам слід поговорити з лікарем", адже дані годинника не можуть вважатися лікарською рекомендацією.



Функції відстеження ЕКГ / Фото Apple

Кардіо-фітнес

Ось як Apple описує Cardio Fitness (VO 2 max): "Кардіозарядка – це вимірювання вашого VO 2 max, тобто максимальної кількості кисню, яку ваше тіло може споживати під час тренування. Рівень вашої кардіопідготовки є важливим показником загального фізичного здоров'я та предиктором довготривалого здоров'я".

Якщо ви не налаштували функцію раніше, відкрийте програму "Здоров'я" на своєму iPhone.

Торкніться "Підсумки", проведіть пальцем униз і знайдіть Cardio Fitness (у розділі "Отримати більше від здоров'я". Також можна знайти в розділі "Огляд" – "Серце" – "Cardio Fitness").

Натисніть кнопку "Налаштувати".

Дотримуйтесь підказок, наприклад, підтвердьте свої дані про стан здоров'я (ви повинні бути не молодше 20 років).

Ви можете увімкнути сповіщення про низький рівень кардіо-фітнесу.

Тепер ви побачите кардіотренування у розділі "Серце" в додатку Здоров'я.

Як вимірювати кардіотренованість за допомогою Apple Watch:

Ви не побачите дані кардіо-фітнесу для кожного тренування, записаного за допомогою Apple Watch, ось що каже Apple:

Apple Watch може записувати приблизний VO 2 від 14 до 60 мл/кг/хв під час швидкої ходьби, прогулянки або бігу на свіжому повітрі з постійним вимірюванням частоти серцевих скорочень. Він може оцінити ваш VO 2 max, якщо ви почнете одне з цих тренувань у додатку "Тренування".

від 14 до 60 мл/кг/хв під час швидкої ходьби, прогулянки або бігу на свіжому повітрі з постійним вимірюванням частоти серцевих скорочень. Він може оцінити ваш VO max, якщо ви почнете одне з цих тренувань у додатку "Тренування". Показник VO 2 max підтверджено для користувачів віком від 20 років і старше. Більшість людей можуть покращити свій показник VO 2 max за допомогою інтенсивніших і частіших серцево-судинних вправ. Певні стани або ліки, які обмежують частоту серцевих скорочень, можуть спричинити неточності в значеннях VO 2 max. Ви можете вказати, що ви приймаєте певні ліки, у "Відомостях про здоров'я".

max підтверджено для користувачів віком від 20 років і старше. Більшість людей можуть покращити свій показник VO max за допомогою інтенсивніших і частіших серцево-судинних вправ. Певні стани або ліки, які обмежують частоту серцевих скорочень, можуть спричинити неточності в значеннях VO max. Ви можете вказати, що ви приймаєте певні ліки, у "Відомостях про здоров'я". Для отримання початкової оцінки може знадобитися щонайменше 24 години носіння Apple Watch, а потім кілька тренувань і пасивних вимірювань за допомогою годинника.

Рівні кардіотренованості відображатимуться навіть для тренувань з прогулянок/походів/бігу на свіжому повітрі, які ви виконували раніше. Ви можете натиснути на іконки часових рамок у верхній частині кардіотренувань, щоб переглянути щоденні, щотижневі, щомісячні та річні дані.

Як переглядати рівні кардіо тренованості на iPhone:

Переглядайте свої рівні кардіотренованості в будь-який час, перейшовши в програму "Здоров'я" на iPhone.

Торкніться Огляд – Серце – Кардіотренування.

Натисніть синю кнопку "Показати всі рівні кардіотренованості", щоб переглянути всі доступні дані.

Тепер ви можете побачити місяці, в яких ви перебували в низькій, нижче середнього, вище середнього та високій категоріях.

Якщо у вас є інший пристрій, який вимірює VO 2 max (або ви пройшли професійне вимірювання), ви можете натиснути "Додати дані" у верхньому правому куті, щоб вручну додати вимірювання.

max (або ви пройшли професійне вимірювання), ви можете натиснути "Додати дані" у верхньому правому куті, щоб вручну додати вимірювання. Ви можете прочитати більше про те, чому кардіофітнес важливий і як його підвищити в додатку "Здоров'я", але найпростішими і найбільшими факторами є збільшення інтенсивності та частоти аеробних вправ.

Відновлення серцевого ритму

Відновлення серцевого ритму є менш відомим показником здоров'я, який вимірюється Apple Watch щоразу, коли ви відстежуєте тренування. Cardio Recovery вимірює, наскільки знижується частота серцевих скорочень одразу після тренування. Як і у випадку з варіабельністю серцевого ритму (HRV), відновлення серцевого ритму (HRR) дає уявлення про стан вашого серця за тим, як швидко воно реагує на дії вегетативної нервової системи.

Apple Watch автоматично відстежуватиме ваше кардіо-відновлення. Це відбувається, коли ви завершуєте відстеження вправ, тому не вимикайте годинник протягом хоча б трьох хвилин після цього.

Щоб переглянути свої дані:

На Apple Watch перейдіть до програми "Пульс".

Проведіть пальцем або прокрутіть донизу.

Якщо у вас є записане тренування, ви побачите розділ "Після тренування" у watchOS 9 і 10 (у watchOS 8 він називається "Відновлення").

Торкніться його, щоб переглянути деталі.

Відновлення кардіо/частоти серцебиття показує, наскільки знизилася частота серцебиття через 1 і 2 хвилини після тренування.

Щоб переглянути дані за попередні дні, вам потрібно перейти на ваш iPhone.

Нещодавні дослідження показують, що відновлення частоти серцевих скорочень на 13 або більше (тобто падіння на 13 ударів на хвилину або більше) через 1 хвилину або на 22 або більше через дві хвилини знаходиться в межах норми/здорового діапазону.

Варіабельність серцевого ритму (HRV)

Варіабельність серцевого ритму автоматично фіксується Apple Watch, але її не можна переглянути у вбудованому додатку Heart Rate. Вам потрібно перейти до програми "Здоров'я" на iPhone – "Огляд" – "Серце" – Варіабельність серцевого ритму. У верхній частині ви можете змінити вигляд даних HRV за днями, тижнями, місяцями, півріччями та роками.

Що таке HRV? Це вимірювання того, як змінюється інтервал часу між серцебиттям, що вимірюється в мілісекундах. Цей показник є дуже індивідуальним, часто змінюється, навіть протягом дня, тому корисніше дивитися на загальні тенденції, а не на щоденні цифри.

HRV вважається хорошим індикатором не лише поточного загального стану здоров'я і витривалості серця та організму, але й сильним предиктором можливої смерті.

HRV також часто використовується як сигнал, щоб зрозуміти, коли організм готовий до фізичних навантажень або відпочинку. Все це завдяки тому, що HRV показує, наскільки серце реагує на роботу нашої вегетативної нервової системи.

Перегляд історії даних про серцебиття

На Apple Watch:

Перейдіть до програми "Пульс" на Apple Watch, щоб переглянути щоденні дані (програма зі значком серця).

Щоб побачити поточний пульс, проведіть пальцем або прокрутіть вниз за допомогою цифрової коронки.

Тепер ви можете бачити свій пульс у стані спокою, середню швидкість під час ходьби, пульс під час тренування та дані про відновлення пульсу (якщо ви нещодавно тренувалися).

Історія пульсу на iPhone. Перевірка історії вашого пульсу, записаної Apple Watch на iPhone, дає вам найбільше даних, і ось де її знайти: