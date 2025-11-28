Як працює тест слуху Apple і які моделі його підтримують?

Функція, відома як Apple Hearing Test, була впроваджена Apple спершу в США та деяких інших країнах з оновленням iOS 18.1, а пізніше була розширена для більшої кількості регіонів у iOS 18.2. Важливо знати, що тест сумісний лише з навушниками AirPods Pro 2 або AirPods Pro 3, які повинні працювати на найновішій прошивці. Для запуску тесту потрібен iPhone або iPad із зазначеними вище версіями операційної системи або новішими, пише 24 Канал

Дивіться також П'ять корисних функцій Android, які спрощують повсякденне використання смартфона

Цей процес займає близько п'яти хвилин і є досить точним. Тест відтворює через навушники різні частоти звуку: деякі тони тихі та низькі, інші – гучні та високочастотні. Користувач повинен реагувати на звуки, торкаючись екрана щоразу, коли чує тональний імпульс. Після завершення iPhone перетворює отримані дані в аудіограму, схожу на ту, яку використовують лікарі-аудіологи під час клінічного обстеження.

Підготовка та проходження тесту

Перш ніж почати, необхідно виконати кілька важливих кроків для забезпечення точності результатів:

Навушники повинні правильно сидіти у вухах. Можливо, доведеться спробувати інші амбушури для надійнішої фіксації.

AirPods мають бути чистими та достатньо зарядженими.

Оскільки тест відтворює дуже тихі звуки, його слід проходити у тихому середовищі.

Слід врахувати, що результати можуть бути неточними, якщо ви були в гучному місці або мали застуду чи вушну інфекцію протягом останніх 24 годин.

Запустити перевірку можна двома способами:

Найшвидший пролягає через "Параметри" – "Ваші AirPods" – "Пройти тест слуху".

Другий – через застосунок "Здоров’я", де потрібно вибрати вкладку "Огляд", категорію "Слух", а потім натиснути "Пройти тест слуху".

Після запуску тестування, система запропонує одягнути AirPods Pro та натиснути кнопку "Почати". Далі ви відповідаєте на кілька попередніх запитань, включаючи ваш вік, чи маєте ви застуду або алергію, і чи піддавалися ви нещодавно сильному шуму.

Навушники самостійно перевіряють прилягання та вимірюють фоновий шум. Якщо шуму забагато, з'явиться повідомлення з проханням знайти тихіше місце.

Потім система починає відтворювати тони – спершу для лівого вуха, а потім для правого, вимагаючи натискати на екран щоразу, коли ви чуєте звук.



Тест слуху Apple Hearing Test на iPhone / Скриншот 24 Каналу/MakeUseOf

Як інтерпретувати результати?

Після завершення ви отримаєте результати, які показують загальну втрату слуху в одиницях дБ HL (рівень слуху в децибелах), а також просту класифікацію стану. Чим вище число, тим голоснішим має бути звук, щоб ви його правильно почули. Класифікація виглядає так:

До 25 дБ HL – це незначна або нульова втрата слуху.

26 до 40 дБ HL – м’яка втрата слуху, коли звичайний голос можна почути з близької відстані.

40 до 40 дБ HL – помірна втрата слуху, коли чути підвищений голос.

61 до 80 дБ HL – серйозна втрата слуху, коли зрозумілі лише дуже гучні слова або крик.

Дивіться також Як очистити вашу стрічку в Pinterest від зображень, створених штучним інтелектом

Що робити далі?

Якщо тест вказує на м’яку або помірну втрату слуху, AirPods Pro можуть бути використані як слуховий апарат, оскільки вони схвалені FDA. Ваш iPhone може використовувати ці результати для точного налаштування навушників, що дозволить вам легше чути звуки й голоси навколо.

Цю опцію можна знайти в "Параметрах" – "Доступність" – "Пристрої для слуху". Крім того, ви можете активувати функцію Media Assist для оптимізації аудіо під час дзвінків, прослуховування музики та відео відповідно до вашого профілю.

Якщо ж результати свідчать про серйозну втрату слуху, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Дослідження підтверджують, що тест від Apple є дуже точним, а його результати близькі до клінічних аудіограм, однак варто пам'ятати, що показники навушників не є медичним висновком. Це високоякісний інструмент для моніторингу стану слуху, але він не повинен замінювати повноцінне медичне обстеження у професіонала.